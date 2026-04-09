ボーイズグループ・ＪＯ１が９日、東京ドーム公演を開催。全曲生バンドの迫力ある演出で、代表曲「ＢＥＣＬＡＳＳＩＣ」から、これまで披露されることがなくＪＡＭ（ファンネーム）の間で幻とされていた「Ｄｏｔ−Ｄｏｔ−Ｄｏｔ」を初披露するなど盛大に沸かせ、ドームの地にその存在を強く刻み込んだ。圧倒的世界観で繰り広げるパフォーマンスにドームが盛大に揺れた。「ＪＯ１ＤＥＲＳＨＯＷ２０２６’ＥＩＥＮ永縁’