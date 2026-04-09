3月に開場25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は関西国際空港の国際線新商業エリアに物販店舗「ユニバーサル・スタジオ・ストア」を6月2日にオープンする。このエリアは、さまざまな航空会社の搭乗口を構えており、世界各国からの観光旅行客を主要ターゲットとしている。USJの個性あふれるグッズ展開や店舗装飾によって作り出されるエキサイティングな世界観、クルーのフレンドリーでホスピタリティあふ