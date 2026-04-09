◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセンすみれＳ１着から臨むラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ベンバトル）が、豪快な動きを見せた。ボウウィンドウ（４歳２勝クラス）に１０馬身、ピードモント（３歳未勝利）、に５馬身先行する形で３頭併せを行い、馬なりのまま３馬身のリードを保って最先着を果たした。追い切りを見届けた武井調教