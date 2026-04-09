９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて７６銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円９６〜９８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円３７〜４１銭円で大方の取引を終えた。