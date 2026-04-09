3月28日、ロサンゼルスの中心部で行われた抗議活動中、バリケードの後ろに立つ法執行官/Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News/Getty Images（CNN）米南カリフォルニア大学の18歳の新入生が先月、抗議活動に参加し現場の様子を記録していた際に、連邦捜査官が撃った発射物に当たって片目を失っていたことが分かった。弁護士が明らかにした。当該の新入生、タッカー・コリンズさんは3月28日、全米各地で行われたトラ