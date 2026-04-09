名古屋市名東区の商業施設で中学生から現金を奪おうとしたとして、愛知県警は９日、同市守山区の自称アルバイトの少年（１６）を強盗未遂容疑で逮捕した。同市内では３〜５日にナイフやスタンガンを使った強盗事件などが他に４件相次いでおり、県警は少年らのグループが関与したとみて調べている。発表によると、少年は仲間２人と共謀し、３日午後６時２０分頃、名東区の「イオン名古屋東店」で男子中学生にナイフのようなもの