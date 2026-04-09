俳優の綾瀬はるかがこのほど、都内で、映画「人はなぜラブレターを書くのか」公開直前イベントに登場。「ラブレターは恥ずかしさを打ち破って書いたり、遠回りでも思いを伝えようとしたり。ラブレターという言葉にしかない響きがあって、好きです」と作品タイトルへの思い入れを語った。春らしいポカポカ陽気を感じる一方で、朝晩は肌寒さも残る日々。服装に悩まされることも多いが、綾瀬がこの日見せたファッションは、茶色の