『デパコスカウンターは今日も修羅場です〜BA下剋上物語〜』（ユキミ/KADOKAWA）第27回【全27回】【漫画】『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』を第1回から読む百貨店のコスメ売り場でビューティーアドバイザー（BA）として働く桜城まち子。常にトップの売上を誇る彼女についた異名は「カウンターのお嬢」。誰もがカリスマBAとして崇めている――と思っているのは本人だけで、周囲からは「押し売りのお