ファミリーマートは4月17日、「コンビニエンスウェア」から、デンマーク出身のフラワーアーティスト ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」とコラボした「今治タオルハンカチ」(880円)を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインで発売する。コンビニエンスウェア×ニコライ バーグマン「今治タオルハンカチ」(880円)○フラワーボックスのデザインをタオルハンカチで再現コン