タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」を2026年4月（4月6日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。2026年4月（4月6日週発売）発売「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」(全5種・300円)いきものの特徴に合わせた可動ギミックと迫力の造形で人気の“あそべる生物フィギュアシリーズ”に、ビッグな恐