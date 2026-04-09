タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホルダー ミニチュアラバーマスコット」を2026年4月6日より再発売する。なお同商品は2025年6月に発売されたものと同一。全5種で価格は300円。2025年6月（2026年4月6日再発売）発売「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホルダー ミニチュアラバーマスコット」(全5種・300円)「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホ