体験はチェックイン前！1日4組限定のアフタヌーンティー会場となる「せせらぎラウンジ」 この春「界 秋保」で味わえる「伊達な茶会アフタヌーンティー」は、1日4組限定のスペシャルメニュー。チェックイン前の「せせらきラウンジ」が会場になります。窓の外に広がるのは、芽吹きの森と名取川の清流。春らしい彩りと開放感に満ちた空間で、日常を忘れるぜいたくなひととき過ごせます。いつの時代も愛される味をモダンにアレンジ 「