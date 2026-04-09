NEXZが、新タイトル曲『Mmchk』でカムバックする。NEXZは4月8日、公式SNSを通じて2ndシングルアルバム『Mmchk』のトラックリストを公開した。【写真】まるで彫刻…HARU、完璧すぎる横顔トラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲『Mmchk』をはじめ、『HYPEMAN』『Mmchk（English Version）』の全3曲が収録される。特に、NEXZのメンバーが作詞に直接参加している点が注目を集めている。タイトル曲『Mmchk』にはユウキ、ヒュ