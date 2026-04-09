【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの辻希美が4月8日、自身の公式ブログを更新。新学期のお弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「朝からすごい」高校入学の長男への手作り弁当◆辻希美、長男・青空（せいあ）君のお弁当公開辻は「今日から毎朝お弁当生活が始まりました」とつづり、写真を投稿。長男・青空（せいあ）君用のお弁当箱には、唐揚げやタコさんウインナー、卵焼き、花のウインナー、ミートボールが入り、一緒