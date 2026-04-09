ボーイズグループBTSのメンバー、Vがミュージックビデオのビハインドカットを通じて、強烈なカリスマ性を披露した。4月9日、Vは自身のインスタグラムを更新。【写真】アニメキャラだ…V、美しさ限界突破去る4月8日に公開されたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『Hooligan』のミュージックビデオの撮影現場で撮られた複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかでVは、全身を包み込む黒革の衣装を身に纏い、大胆なスタイ