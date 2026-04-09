ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」は、2026年9月、東海エリア初となる「名古屋店」をオープンする。【画像】この記事の写真を全て見る同店では、アメリカ農務省（USDA）が最上級品質に格付けした「プライムグレード」の牛肉を使用したステーキをはじめ、本格的なシーフード、世界各国から厳選した1,000本以上のワインをバラエティ豊かに取り揃える。プライムステ