NCTが、ブランドローンチ10周年プロジェクト「NCT 2026」を本格始動する。2016年4月9日、『The 7th Sense』で“NCTブランド”の幕を開けたNCTは、ローンチから10周年を迎えた今日（9日）、「NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026]」プロジェクトの開始を発表した。【話題】兵役中のドヨン、マーク脱退の心境吐露今回のプロジェクトは「EVERYTHING, ALL AT ONCE, NEO」というスローガンのもと、10年の軌跡を集約して「現在」を新たに定義