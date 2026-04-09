【モデルプレス＝2026/04/09】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、2026年4月8日・9日に東京ドームで「JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’」を開催。4人のメンバーが髪色を大幅にチェンジし、JAM（JO1のファンネーム）を驚かせた。【写真】JO1、東京ドームでユニット曲初披露◆JO1、髪色チェンジのサプライズ幕が開くと、存在感を放つJO1のシルエットが浮かび上がる。ライトが当てられると、本ライブ開始前の髪