資料快速マリンライナー JR西日本とJR四国は9日、両エリアをまたがって使用できる定期券を2027年春からICOCAとモバイルICOCAで発売すると発表しました。開始日は決まり次第告知するとしています。 これにより、マリンライナーで岡山と高松の間を通勤・通学している人らは、ICOCA定期券を持つことができるようになります。ただしJR四国の区間だけ（例えば児島～高松）のICOCA定期券は発売しません。また