福岡市から佐賀県鳥栖市に移転するアサヒビールの新工場の予定地で9日、起工式が行われました。2029年1月の操業開始を予定しています。 ■出席者「えい、やー、えい、やー、えい、やー。」起工式には、佐賀県の山口祥義知事など51人が出席しました。 アサヒビールの工場は、福岡市博多区竹下から佐賀県鳥栖市に移転し、敷地面積はおよそ27万平方メートルと現在の2倍以上になります