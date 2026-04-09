韓国語の発音がかわいい単語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「살랑살랑（サルランサルラン）」の意味は？「살랑살랑（サルランサルラン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、風を感じるオノマトペです。「살랑살랑（サルランサルラン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロール