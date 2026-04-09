（新静岡セノバ前から中継永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（永井 大勝 アナウンサー）さあここからは「静岡献立予報」です。このコーナーは、その日、スーパーで聞いたお買い得なお野菜をお値段とともに紹介していきます。また、そのお野菜を使った簡単レシピもお伝えしていきます。ということで、きょうご紹介いただくのはこの方です。「田子重 西中原店」の増田店長です