物価高騰が止まりませんが、今「朝食」を家ではなく、なぜか外で食べる人が増えています。外食産業における朝食の市場規模は2025年5347億円と調査を開始した2014年以降最高を記録しました。しかし、なぜ今、朝食を外で食べる人が増えているのでしょうか？外食市場に詳しい専門家によると共働き世帯や単身世帯の増加、さらに物価高により自炊のコストが上昇。コスパ・タイパの観点から、朝食を外で食べる人が増えたとの分析も。そこ