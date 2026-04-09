元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「昨日4月8日にデビュー19周年を迎えました」と書き出した柏木。「20年目も元気に楽しく頑張ります」とつづって黒いロングドレス姿のオフショットをアップした。「そして6/17にはソロシングル『シアワセ記念日』を発売することが決定しました」と報告。「皆様どうぞお楽しみに」と呼びかけた。ファンからは「シックな装い、とて