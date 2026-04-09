奈良競輪場のF2「チャリロト杯」は最終日。7Rでガールズ決勝が行われ、児玉碧衣（30＝福岡）が快勝。完全Vを決めた。初手は5番手。先に仕掛けた吉村早耶香を追って、最終ホームではもう先頭。後続を迫らせることなく4車身差の完勝だ。「連日の応援ありがとうございました。次のG1も精いっぱい頑張ります」次節はいよいよ松戸のオールガールズクラシック。新車に換え、セッティングを見直し、今回はシューズを換えた。今節