全国の書店員が最も売りたい本に贈る「2026年 本屋大賞 発表会」が行われ、朝井リョウさんの「イン・ザ・メガチャーチ」(日経ＢＰ 日本経済新聞出版)が大賞に輝きました。 【写真を見る】【 朝井リョウ 】「2026年 本屋大賞」受賞で雪辱果たす「昨年声かけてくださった方、見てますか〜？今年いただくこと出来ました！」グレーのスーツ姿で登壇した朝井さんは昨年、「カフネ」で大賞受賞した阿部暁子さんから花束を贈られ、笑