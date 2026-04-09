Spotifyがバッド・バニー初の来日公演のコンサートフィルム『Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film』を公開している。【ライブ写真】サルサ爆発！初来日公演でパフォーマンスするバッド・バニー同コンサートフィルムは、3月7日に千葉・TIPSTAR DOME CHIBA（千葉JPFドーム）で開催された『Spotify Presents: Billions Club Live with Bad Bunny』を収録したもの。バッド・バニーにとって初のアジア＆来日公演とな