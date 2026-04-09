C大阪ヤンマーレディースは9日、大阪市此花区で練習を行った。クラシエ杯の準決勝第1戦・大宮戦（12日、ハナサカ）に向けて調整。WEリーグ参入3年目で初のタイトル獲得に迫る中、ゲーム形式のメニューなどで汗を流した。リーグ戦ではここまで4勝4分け10敗で12チーム中10位と苦しんでおり、MF脇阪麗奈は「今季は、タイトルを獲りたいという強い気持ちから始まった。チャンスだと思うし、必ず獲りたい」と言葉に力を込めた。継