再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案について、政府は自民党内の反対論を受け、10日を目標にしていた閣議決定と国会提出を先送りしました。再審制度見直しの政府案について、自民党内で反対論が噴出しています。特に裁判所が再審を決定した後に検察官が不服を申し立てる「抗告」について、政府案が維持するとしているのに対し、自民党では再審開始を長引かせるとして禁止を求める意見が相次いでいました。これを受け、政府は10日の