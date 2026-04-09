愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は9日、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（愛知・名古屋）の聖火リレー実施校を発表した。アジア大会（愛知・名古屋）43競技、460種目が実施32年ぶりの日本開催応募73校から選ばれたのは名古屋地区からは4校、尾張地区からは5校、三河地区からは5校の計14校。聖火リレーは校内のグラウンド等で行われ、1校あたり15人程度の生徒がランナーとなり、聖火をつなぐ。第20回アジ