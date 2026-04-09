ブリュッセルのNATO本部前にある加盟国国旗＝2023年（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）本部があるブリュッセルに駐在する加盟国のNATO担当大使らが今月中旬、日本を訪問することが9日、分かった。NATO筋が明らかにした。パートナー国である日本への訪問で、インド太平洋地域との連携強化を進める狙いがある。NATOには米国、カナダと欧州の計32カ国が加盟している。NATO筋によると、今回の訪問団