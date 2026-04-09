ボーイズグループJO1が9日、東京ドームで「JO1DER SHOW 2026’EIEN永縁‘」を開催した。19年に行われたオーディション番組「PRODUCE101JAPAN」で結成され、20年3月にデビュー。2回目の東京ドーム公演となった。23年9月リリースの3rdアルバム「EQUINOX」のタイトル曲「Venus」から始まり、同曲とストーリーがつながっているとファンから人気の「ICARUS」「MONSTER」と続け、オープニングから大歓声が上がった。メンバーで「ただ