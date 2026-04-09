◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦リバプール0―2パリ・サンジェルマン（2026年4月8日フランス・パリ）リバプール（イングランド）のスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（26）が109日ぶりの実戦復帰を果たした。昨年12月20日のトットナム戦で腓骨（ひこつ）骨折など左足首を負傷。長期離脱していたが、パリSG（フランス）との欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でベンチ入りを果たすと、0―2の後半33分