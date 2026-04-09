10日（金）は全国的に春の嵐となるでしょう。9日（木）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■全国的に春の嵐強雨や雷雨に注意10日（金）は低気圧が発達しながら日本海を進む予想で、そこから延びる前線が日本列島を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって、梅雨時期のような暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になりそうです。局地的には、傘が役に立たないくらいの非常に激しい雨が降ったり、雷