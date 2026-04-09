中国で「ネーブルオレンジの里」と呼ばれている湖北省宜昌市秭帰県は、良質なネーブルオレンジという資源に立脚して、ネーブルオレンジの踏み込んだ加工産業のイノベーションとアップグレードを推し進めている。新華網が伝えた。物理的な脱苦味処理や低温スロークッキングといった現代的技術を使って、果皮を砂糖漬けオレンジピールダイスに、果肉を缶詰やネーブルオレンジ酒、オレンジジュースなどの製品に加工することで、