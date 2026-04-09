秋田市の認定こども園では、園児を対象にした交通安全教室が開かれました。あの大手ファストフードチェーンのマスコットキャラクターも登場し、子どもたちに交通安全を呼びかけました。秋田市飯島のけやき平こども園にやってきたのは、大手ファストフードチェーン・マクドナルドのマスコットキャラクター、ドナルド・マクドナルドです。正しい交通ルールを知ってもらおうと、秋田臨港警