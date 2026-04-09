4月8日は国際希少動物保護デーです。およそ2カ月前に中国西部の青海省野生動物救護繁殖センターに送られたハイイロネコの「黄安安」（センターのスタッフが命名）は全面的なケアを受け、現在ほぼ元気を回復したということです。ハイイロネコの「黄安安」は青海省西寧市湟中区のある村で、雪の中で発見されました。当時はぐったりしており、鼻腔からは黄色の膿のようなものが出ていました。青海省野生動物救護繁殖センターに迎え入