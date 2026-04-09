三ヶ日温泉は、浜名湖の北西岸に位置する猪鼻湖（いのはなこ）のほとりに湧出する温泉地です。地下約1000mから湧き出るお湯は、pH9.6という高いアルカリ度を誇るアルカリ性単純温泉で、美肌効果を期待できる「美人の湯」として多くの来訪者に親しまれています。温泉街には、浜名湖の穏やかな湖面を間近に望むリゾートホテルがあり、開放感あふれるレイクビューとともに湯浴みを楽しめるのが最大の魅力です。また、夜間には大迫力の