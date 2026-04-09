Imager: Frame Craft 8 / Shutterstock.com 虫好きなので、虫を識別するアプリ希望。新しいデバイスのカテゴリーを立ち上げるときは、さまざまなハードルに直面するもの。なかでも、最も差し迫った難題のひとつは、｢そもそもこれって何にどう使えばいいの？｣という問いに答えること。この複雑かつ重要な問いに対するMeta（メタ）の答えは、どうやら｢かくれんぼアプリ｣だったようです。Meta