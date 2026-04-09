「歩道走行」は例外も認められる!? 取り締まりのスタンスとは2026年4月1日から、自転車の交通違反に対してもクルマやバイクと同様に「交通反則通告制度」（いわゆる青切符の制度）が適用されました。交通反則通告制度とは、運転者が交通違反をして青切符で検挙された際、一定期間内に反則金を納めることで、刑事手続きに移行することなく交通違反が処理される仕組みです。【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされ