4月10日から、豊川用水の節水が緩和されます。 【写真を見る】豊川用水 4月10日から節水緩和へ 水道用水30%→20% 農業･工業用水50%→40%に 田植え延期要請は継続 愛知 愛知県の東三河5つの市に水を供給する豊川用水では3月、最大水源の宇連ダムが貯水率0%になるなど、渇水が深刻になりました。 しかし、その後の雨で9日午前0時時点の貯水率は、約34%。大島ダムや調整池を合わせた総貯水率は約43%と回復しつつあります。 【節水