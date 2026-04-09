茨城・ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園は、みはらしの丘のネモフィラの開花予想を発表。4月6日（月）時点で「5分咲き」となっており、4月16日（木）ごろから「見頃」を迎える。【写真】緑→青に染まっていく様子が美しい！ネモフィラが移ろう様子■見頃のピークは1週間〜10日程毎年高い人気を博し、今年で25年目を迎えるみはらしの丘のネモフィラ。満開時には、約530万本のネモフィラが丘一面を青一色に染め上げ、壮大