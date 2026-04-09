現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、リバプールはパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエの得点で先制を許すと、65分にはフビチャ・クバラツヘリアの追加点を許し、そのまま０−２で敗れた。放ったシュート数は、たったの３本。逆にパリSGからは18本を浴びており、このスタッツからも見て取れるように、昨季王者にスコア以上の差を見せつけられてしまった。ベスト４