北朝鮮がクラスター弾の試験を行った模様です。朝鮮中央通信は北朝鮮のミサイル総局が、短距離弾道ミサイル「火星11型」の試験発射を行い、「最大で7ヘクタールの範囲を焦土化できることを実証した」と伝えました。韓国の聯合ニュースは、ミサイルの弾頭に多数の小型の爆弾が入り広範囲を無差別に破壊できるクラスター弾を使用したとみています。試験発射は6日から8日までの間に行われたとみられ、電磁兵器システムや炭素繊維を用