日本相撲協会は9日、大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の新弟子運動能力検査（4月13日）の受検者を発表し、宇座寿音（23）＝鹿児島県出身、尾上部屋＝が申し込んだ。運動能力検査は体格基準を満たさない志望者や、23〜25歳未満で一定の実績を持つ相撲経験者以外などが対象。ボール投げ、短距離走などを実施する。