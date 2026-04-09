東京・渋谷区で進められているマンション建設を巡って、東京地裁は区に対し、施工業者に工事を停止させるよう仮の命令を出しました。現場は高級住宅街として知られる渋谷区富ヶ谷。かつて銀行の社宅があった場所に地上3階、地下1階のマンションを建設するとして、2024年から建物の解体工事が行われてきました。ところが、この工事に対し近隣の住民からは「不安っていうのは一番は土砂崩れ。実際に雨が降ったら土砂が道路に漏れた」