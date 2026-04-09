ロッテの河村説人投手が10日の西武戦（大宮）に先発することが発表された。西武は渡辺勇太朗投手が先発する。河村は昨季、22年9月の右肘から3年ぶりに1軍復帰し、1216日ぶりの白星を飾るなど4試合登板で2勝1敗、防御率2・57。今季は開幕1軍は逃したが、ファームリーグで結果を出し、リフレッシュのために出場選手登録外れたドラフト2位・毛利の“代役”に指名された。1メートル92の長身右腕は「今シーズン初登板になるのでまず