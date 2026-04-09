9日未明、石川・金沢市で住宅を全焼する火事があり、2人が死亡しました。9日午前1時20分ごろ、金沢市の住宅で「1階から火と黒い煙が上がっている」と付近の人から消防に通報がありました。火は住宅1棟を全焼したほか、周辺の住宅6棟に燃え広がり、約3時間後に消し止められました。火元と見られる住宅からは、身元不明の2人の遺体が見つかったほか、高齢の男性1人が病院に搬送されました。火元となった家には高齢の夫婦と息子が3人