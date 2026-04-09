お笑いコンビ「ハリセンボン」のYoutubeチャンネルが9日までに更新され、近藤春菜（43）がぎっくり腰になってしまったことを告白した。人気企画「朝食食べよう」で朝食を食べながら、「私昨日、人生で初めてのことが起こって」と切り出した近藤。「人生で初めてのぎっくり腰になりました」と明かした。相方の箕輪はるかやスタッフが驚く中、「軽度だと思うんだけど、痛いですよ」と症状を語った。周囲から「（軽度を）舐める