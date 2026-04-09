元SKE48で女優の惣田紗莉渚（33）が9日、インスタグラムを更新。1日限定カフェの開催を告知した。「1日限定カフェオープン」とすると、「4／26(日)17:00〜18:00、入れ替え18:30〜19:30＠ハラジュク201Cafeハート（東京都渋谷区神宮前1−15−1−201）」と告知。「4／10（金）19:00〜ご予約を開始します！」と続けた。「どなたでもお待ちしております」と呼びかけ、カフェ店員らしい爽やかな笑顔の写真を投稿している。この投稿には